МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Правительство рассматривает новый критерий для определения уровня бедности. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на пленарном заседании Госдумы.

"Я знаю, что правительство рассматривает еще один критерий по уровню бедности, на основе этого подхода, которой будет чуть-чуть отличаться. Но мы его пока еще не видели", - сказал Кудрин, отметив, что аудиторы Счетной палаты сформулировали ряд предложений, которые сейчас рассматривает правительство.

Глава ведомства также отметил, что вступившие с начала 2021 года в силу изменения порядка расчета прожиточного минимума являются рациональными и позволяют определить уровень бедности.

"Мы считаем, что этот порядок позволяет определять бедность. Он вполне рациональный, чтобы определять уровень бедности", - сказал Кудрин.

Президент Владимир Путин 29 декабря 2020 года подписал закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. С 2021 года МРОТ и прожиточный минимум рассчитываются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше).

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи, как социальный контракт, ежемесячное пособие на первого, второго и третьего ребенка в возрасте до трех лет в рамках нацпроекта "Демография", выплаты на детей от трех до семи лет, а также при предоставлении многих региональных мер поддержки.