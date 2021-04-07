Ingka Centres вложит 3,2 млрд рублей в обновление ТЦ "Мега Белая дача" в Котельниках

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Ingka Centres, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью Ikea в России, направит 3,2 млрд рублей на обновление "Мега Белая дача" в городе Котельники Московской области. Об этом говорится в сообщении компании.

"В апреле 2021 в "Меге Белая дача" стартует вторая фаза коммерческого обновления, в результате которой по всей площади самого большого торгового центра Ingka Centres в Европе будет проведена модернизация интерьеров галерей, внешних фасадов, сервисных зон и пространств для отдыха. Инвестиции в проект составят 3,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В рамках первого этапа, который был реализован в 2019 году и потребовал 1 млрд рублей, "Мега Белая дача" полностью обновила фуд-корт.

В конце 2020 года Ingka Centres закрыла сделку по выкупу 25,1% доли АО "Белая дача" в совместном предприятии, благодаря чему в конце 2020 года компания стала единственным владельцем "Мега Белая дача".

"Мега Белая дача" - самый крупный торговый центр "Мега" в портфолио Ingka Centres, подразделении группы компаний Ingka, являющемся владельцем 45 торговых центров в Китае, Европе и России. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров "Мега".