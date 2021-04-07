Долги россиян за электроэнергию в феврале 2021 года выросли на 1,9 млрд руб.

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Объем задолженности населения России за электроэнергию в феврале 2021 года увеличился на 1,9 млрд рублей по сравнению с показателем на конец января 2021 года и достиг 78,6 млрд рублей, следует из материалов к видеообращению члена правления - первого зампредседателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, специализируется на оказании комплексных услуг по расчету требований и обязательств участников оптового рынка, "СО ЕЭС" и "ФСК ЕЭС") Дмитрия Чернова, которое опубликовано на сайте ЦФР.

С начала 2021 года суммарная задолженность выросла примерно на 12 млрд рублей.

В феврале 2020 года долги населения за электроэнергию составляли 62,6 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 16 млрд рублей. В то же время уровень расчетов россиян за отчетный период сократился до 87,4% с 90,3%.

Показатель собираемости платежей среди других категорий потребителей электроэнергии также демонстрировал негативную динамику. В частности, непромышленные потребители ухудшили расчеты на розничном рынке до 89,2%, а промышленники и сельхозпроизводители сократили собираемость платежей до 92,2% и 91,4% соответственно. Наибольшее снижение расчетов показали бюджетные потребители - до 79% с 85,8% в феврале 2020 года.

Суммарная задолженность на розничном рынке по состоянию на 28 февраля 2021 года составила 359,6 млрд рублей против 308,9 млрд рублей в феврале 2020 года. Основная задолженность пришлась на непромышленных потребителей - 186,3 млрд рублей, дополнительные 78,6 млрд рублей - на население.

При этом на оптовом рынке электроэнергии и мощности собираемость платежей в марте 2021 года оказалась выше, чем годом ранее - 100,5% против 99,7%.