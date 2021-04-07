Хинштейн назвал преждевременными выводы о работе Zoom в РФ до официальной позиции компании

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Выводы о работе в России сервиса для видео-конференц-связи Zoom преждевременны до оглашения компанией официальной информации. Такое мнение в среду высказал ТАСС глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"До официальной информации от Zoom, объясняющей действия компании, преждевременно делать какие-то выводы и предлагать варианты ответа - сказал Хинштейн. - В ситуации с Zoom стоит отметить, что это в первую очередь коммерческая компания, которая настроена на получение прибыли. Ситуация, когда бизнес самостоятельно готов отказываться от перспективных рынков сбыта, т.е. по сути от прибыли, как минимум странная".

По словам депутата, год назад, когда российские школы перешли на дистанционное обучение и проводили уроки в Zoom, "стала очевидна необходимость" создания российского аналога. "Mail.ru Group и "Ростелеком" запустили сервис видеоконференций для школьников "Сферум", - напомнил Хинштейн.

Парламентарий подчеркнул, что речь не должна идти об ограничениях для иностранных платформ для создания конкурентных преимуществ отечественным интернет-сервисам. "Уверен, что мы должны противопоставлять западным технологиям не репрессивные меры, а конкурентное преимущество. Мы за то, чтобы у пользователей был выбор. И, как показывает опыт, при наличии качественного отечественного сервиса, наши граждане выбирают именно его", - заключил депутат.