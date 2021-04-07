"Уралхим" увеличит инвестиции в производство в Кирово-Чепецке на 15%

КИРОВ, 7 апреля. /ТАСС/. Компания "Уралхим" в 2021 году планирует инвестировать порядка 3 млрд рублей в производство сложных удобрений на Кирово-Чепецкой площадке холдинга, рассказал ТАСС председатель совета директоров компании Дмитрий Мазепин после подписания соглашения о сотрудничестве в области социальной политики с правительством Кировской области.

"У нас есть план [по реализации] четырех инвестпроектов, мы хотим сделать высококачественные нишевые сложные продукты. Кирово-Чепецк является основной площадкой, где мы выпускаем сложные удобрения, лидером в части внедрения инновационных [продуктов]. [Объем инвестиций на 2021 год составит] 3 млрд рублей. Мы немного увеличиваем инвестиции, [в прошлом году сумма инвестиций составила] 2,6 млрд рублей", - сказал Мазепин.

Кирово-Чепецкий филиал компании "Уралхим" - одно из крупнейших предприятий страны по производству минеральных удобрений: аммиачной селитры, азотофосфата, кальцийазотосульфата, сульфонитрата и нескольких марок сложных минеральных удобрений (NPK, NPKS). Завод расположен в 4 км от г. Кирово-Чепецка и в 15 км от г. Кирова. Предприятие располагается на площади 263 га. По данным компании, ежегодно завод выпускает более 2,5 млн тонн готовой продукции - более десяти марок минеральных удобрений.