Путин уверен, что Россия и Армения в ближайшее время восстановят товарооборот

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Объемы товарооборота России и Армении, сократившиеся из-за пандемии коронавируса, могут быть в ближайшее время восстановлены и увеличены. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Российский лидер назвал солидным объем торговли между двумя странами, отметив, что за 2020 год в силу ряда причин, прежде всего из-за пандемии коронавируса, наблюдалось некоторое снижение этого показателя. "Уверен, что мы в самое ближайшее время можем не только восстановить этот объем, но и двигаться дальше", - сказал Путин.

По словам президента РФ, отношения Москвы и Еревана носят стратегический характер. Он также отметил, что 40% всех капитальных вложений в экономику Армении "имеют российское происхождение". Путин назвал активной и работу двусторонней межправительственной комиссии.

По данным ФТС России, товарооборот между РФ и Арменией в 2020 году составил более $2,3 млрд, уменьшившись по сравнению с 2019 годом на 9,6%.

Восстановление торговых связей в Карабахе

Восстановление торгово-экономических и транспортных маршрутов в зоне нагорнокарабахского конфликта даст Армении новые возможности для развития, считает Путин.

В начале встречи Путин поблагодарил Пашиняна за принятое приглашение посетить Москву, отметив, что им есть что обсудить и в плане развития российско-армянских отношений, и по теме самой актуальной и острой проблемы - нормализации ситуации в Нагорном Карабахе и вокруг него.

"Конечно, важнейшей составляющей является возможность восстановления торгово-экономических связей и транспортных маршрутов в регионе, с тем чтобы Армения получила новые возможности для развития страны. На мой взгляд, это чрезвычайно важная вещь", - сказал Путин.

Он выразил надежду, что эти и другие вопросы удастся обсудить в ходе встречи и за рабочим обедом.