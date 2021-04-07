В РФ считают, что военно-техническое сотрудничество с Арменией осуществляется полностью

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Россия и Армения реализуют программу военно-технического сотрудничества (ВТС) в полном объеме. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.

"Армения остается одним из наших традиционных партнеров по линии военно-технического сотрудничества. По ранее заключенным между двумя странами контрактам все поставки выполняются в срок и в полном объеме", - проинформировала Решетникова.

По ее словам, ВТС между странами будет продолжаться в установленном порядке. "Что касается возможности заключения новых сделок, то проработка этих вопросов будет вестись в плановом порядке", - добавила Решетникова.

7 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе рабочего визита в Москву провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По сообщению пресс-службы Кремля, лидеры двух стран обсудили "развитие российско-армянского стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве".

Ранее Пашинян в интервью местному изданию прокомментировал заявление экс-президента страны Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона должна была использовать ракеты "Искандер" в первые дни военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Пашинян предложил Саргсяну ответить на вопрос о якобы имевшей место неэффективности этих ракет. В Минобороны РФ позднее опровергли информацию о применении комплексов в регионе. Затем пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворкян заявила, что премьера неправильно информировали в вопросе применения "Искандеров" в Нагорном Карабахе.

24 марта Пашинян также сообщил, что Армения до начала военных действий в Нагорном Карабахе не успела приобрести ракеты для истребителей российского производства Сy-30СМ.

Поставки беспилотников

ФСВТС не исключает возможность поставок российских беспилотных летательных аппаратов в Армению, сообщила Решетникова.

"На сегодняшний день мы предлагаем на экспорт ряд беспилотных летательных аппаратов, в частности разведывательный комплекс большой продолжительности полета "Орион-Э". При наличии соответствующих обращений армянской стороны готовы рассмотреть их в установленном порядке", - сообщила Решетникова.

"Орион" - средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг.

По данным "Рособоронэкспорта", беспилотник на сегодняшний день предлагается на экспорт в варианте воздушного разведчика. В то же время в российские вооруженные силы комплекс поступает в ударном варианте.