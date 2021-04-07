Пашинян надеется на приобретение большого количества вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Партия российской вакцины "Спутник V" прибудет в Армению 8 апреля. Об этом в среду сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы завтра фактически получаем первую партию российской вакцины. Это первая партия, можно сказать, символическая партия. Но мы надеемся на приобретение большого количества российской вакцины, потому что в деле она доказала свою эффективность, и для нас очень важно, чтобы Республика Армения имела возможность приобрести эту вакцину", - сказал он. Пашинян уточнил, что объем первой партии составит 15 тыс. доз. "Но мы нуждаемся больше, чем в 1 млн", - подчеркнул он.

Ранее министр здравоохранения республики Анаит Аванесян сообщила, что в скором времени Армения получит новую партию вакцины "Спутник V".

Вакцинация от коронавируса вакциной "Спутник V" проводится на добровольной основе среди медицинских работников, присоединившихся к борьбе с коронавирусом. Всего с 11 марта, когда началась вакцинация российским препаратом, 600 человек уже сделали прививки.

Число инфицированных коронавирусом в Армении за прошедшие сутки выросло на 1 025, составив 198 898 за время пандемии.

С 11 сентября 2020 года в Армении введен карантин. 11 января ограничения были продлены еще на шесть месяцев. В стране действует масочный режим, при этом работают все организации, торговые центры и рестораны, а также общественный транспорт. В середине марта премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране серьезная, и призвал сограждан строже соблюдать противоэпидемические нормы. В последние дни суточный прирост числа инфицированных нередко превышает 1 тыс.