В кабмине одобрили законопроект, относящий книготорговлю к социальному предпринимательству

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечания депутатский законопроект, относящий малый и средний бизнес в сфере книготорговли к социальному предпринимательству с предоставлением соответствующих льгот.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечания", - говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия есть у ТАСС).

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской. Предлагается внести в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства" поправки, которые относят к социальному предпринимательству деятельность субъектов МСП по реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы. Срок действия проектируемой нормы предлагается установить до 31 декабря 2022 года.

Замечание кабмина касается того, что в указанном законе социальное предпринимательство определено как "предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества". "Внесение в основной законодательный акт правовых норм временного характера не допускается. При необходимости установить временное правовое регулирование по определенным вопросам принимается самостоятельный законодательный акт", - говорится в проекте отзыва.

Ямпольская ранее отмечала, что цель законопроекта - помочь небольшим магазинам. По мнению главы комитета, принятие законопроекта будет способствовать возникновению таких книжных магазинов в регионах, "чтобы они получали льготы по аренде, льготы по налогам".