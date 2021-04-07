В Baikalsea Company считают, что маркировка питьевой воды поможет анализировать продажи

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Обязательная маркировка бутилированной питьевой воды не только повысит качество продукции, но и поможет в перспективе анализировать продажи и выстраивать взаимодействие с торговыми сетями, считают в Baikalsea Company - одном из крупнейших производителей питьевой воды в России.

"При обязательной маркировке воды отрасль получит честную конкуренцию. В перспективе данные о движении всей продукции компании могут помочь в анализе продаж и взаимодействии с партнерами, в том числе с торговыми сетями", - сказали ТАСС в пресс-службе компании.

Baikalsea одной из первых в Восточной Сибири присоединилась к эксперименту по маркировке воды, начавшемуся 1 апреля 2020 года, и уже протестировала нанесение кодов маркировки на высокоскоростных производственных линиях. Предприятие выпускает более 300 млн литров бутилированной воды в год и поставляет свою продукцию в основные федеральные торговые сети.

"Внедрение маркировки - это естественный процесс, который при правильной организации предоставит потребителям гарантию подлинности и качества продукции", - добавили в компании.

По словам руководителя товарной группы "Вода" Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки) Кирилла Волкова, с начала эксперимента разные методы маркировки были протестированы более чем на 45 производственных площадках, включая компании малого и среднего бизнеса. "Одно из последних апробированных решений - маркировка крышек спорт-кап. Маркировка успешно применена на всех типах линий по способу автоматизации узлов и на 90% используемых в отрасли скоростей - от 100 единиц продукции в час до 25 тыс. бутылок в час", - пояснил Волков.