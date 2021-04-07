Производители парфюма промаркировали более 100 млн единиц продукции

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Производители парфюмерной продукции получили более 100 млн уникальных кодов, с помощью которых покупатели смогут узнать всю необходимую информацию о товаре. Об этом в среду сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющаяся оператором систем маркировки "Честный знак".

"Всего эмитировано более 100 млн кодов маркировки для парфюмерии, из которых 85,9 млн уже введены в оборот, вывели из оборота более 23,5 млн кодов", - цитирует пресс-служба слова руководителя товарной группы "Парфюмерия" ЦРПТ Кирилла Волкова.

Маркировка парфюмерной продукции позволяет снизить долю нелегального оборота в стране. Маркировка предусматривает нанесение на каждый товар цифрового кода, с помощью которого покупатели смогут узнать наименование, производителя, а также дату, время и место выпуска через приложение "Честный знак".

"На сегодняшний день в информационной системе маркировки „Честный знак“ уже зарегистрировались более 14 тыс. участников парфюмерной продукции, из которых более 43 являются производителями, 116 - импортерами и 11,1 тыс. - компаниями розничного звена", - приводит пресс-служба слова Волкова.

Маркировка парфюмерной продукции стала обязательной с 1 октября 2020 года. С 1 июля 2020 года в России обязательна также маркировка табака, лекарств и обуви.