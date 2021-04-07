Глава МВФ третий год подряд начала свою пресс-конференцию цитатой из русской классики

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева начала в среду свою пресс-конференцию в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка (ВБ) с цитаты из романа русского писателя Льва Толстого "Анна Каренина".

"Все разнообразие, вся прелесть, вся красота жизни слагается из тени и света - эти слова Льва Толстого очень хорошо описывают сегодняшнюю мировую экономику. Хорошая новость состоит в том, что в конце туннеля есть свет. После самой тяжелой глобальной рецессии со времен Второй мировой войны идет процесс восстановления", - отметила Георгиева, которая знает русский язык.

Она напомнила, что фонд прогнозирует уверенный рост глобального ВВП в размере 6% в текущем году и 4,4% - в следующем после вызванного пандемией экономического кризиса. Руководитель фонда вновь подчеркнула, что без скоординированных мер в налогово-бюджетной и денежно-кредитной сферах "глобальный спад в прошлом году был бы в три раза хуже - это могла бы быть еще одна Великая депрессия" (по аналогии с кризисом 1929-1939 годов).

Риски для бедных стран

"И все же, пока есть свет, кризис продолжает отбрасывать мрачную тень. Экономическая ситуация [в разных странах по всему миру] опасно различается. Небольшое количество экономик, во главе которых стоят США и Китай, идет вперед, в то время как более бедные страны отстают в этом восстановлении с различными темпами", - отметила директор-распорядитель фонда.

Международное сообщество, указала она, "также сталкивается с чрезвычайно высокой неопределенностью, особенно в отношении влияния новых штаммов вируса и потенциальных изменений в финансовом положении". Георгиева указала на "риск дальнейших экономических потрясений в результате потери рабочих мест, потерь в образовательном процессе, банкротств, крайней нищеты и голода".

Любовь к русской классике

В прошлом году глава фонда начала пресс-конференцию в рамках осенней сессии руководящих органов МВФ и ВБ с цитаты из стихотворения русского поэта Аполлона Майкова "Не говори, что нет спасенья...". "Размышляя о том, что нам предстоит на протяжении этой сессии, я вспоминаю слова русского поэта Аполлона Майкова. Он сказал: "Чем ночь темней, тем ярче звезды", - отметила она.

Тогда свою речь Георгиева закончила словами Родиона Раскольникова, главного персонажа романа Достоевского "Преступление и наказание". "Я начала [свое выступление] с русского поэта и закончу другим русским - Федором Достоевским, который написал: "Тут одно только, одно: стоит только посметь!" - заключила руководитель фонда.

В 2019 году свою первую пресс-конференцию в рамках сессии руководящих органов МВФ и ВБ в должности главы МВФ Георгиева начала с цитаты из Александра Пушкина. "Пока я шла [на пресс-конференцию], я подумала о своем любимом русском поэте Александре Пушкине. Я хочу начать с его строк: "Дохнул осенний хлад - дорога промерзает", - сказала она.