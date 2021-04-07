Северный Кавказ и Санкт-Петербург будут расширять туристическое сотрудничество

ПЯТИГОРСК, 7 апреля. /ТАСС/. Регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) заинтересованы в совместном с Петербургом развитии туристического потенциала, а также расширении экономических и культурных связей. Об этом сообщил в среду полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка.

"Субъекты СКФО заинтересованы в дальнейшем расширении экономических, общественных и культурных связей [с Санкт-Петербургом]. Так, в рамках развития внутреннего туризма перспективным является взаимодействие по обмену презентациями туристических возможностей и организации пресс-туров, расширению транспортной инфраструктуры и маршрутной сетки регулярных рейсов", - сказал Чайка, которого после рабочей встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым цитирует пресс-служба аппарата полпредства в СКФО.

По словам полпреда, регионы Северного Кавказа располагают хорошими природными условиями для развития туризма, постоянно совершенствуется рекреационная и транспортная инфраструктура курортов. "Жителей Санкт-Петербурга - тех, кто еще не смог лично оценить их по достоинству, - с радостью ждут на горнолыжных трассах и в наших здравницах", - заявил Чайка.

Беглов отметил, что в настоящее время представители бизнес-сообщества участвуют в промышленных выставках, форумах, ярмарках как в Петербурге, так и в регионах Северного Кавказа. "У нас много совместных проектов в профессиональном образовании, молодежной политике, спорте, туризме и организации детского отдыха. Среди наиболее перспективных направлений экономического сотрудничества - судостроение, фармацевтическая промышленность", - сказал губернатор.

Он отметил, что важен обмен опытом в коммунальной сфере, модернизации инфраструктуры, создании комфортной городской среды. "Мы готовы развивать взаимодействие в сфере здравоохранения, оказывать медицинскую помощь жителям Северного Кавказа в наших учреждениях. Петербург, в свою очередь, заинтересован в расширении поставок экологически чистых фруктов и овощей из этого региона", - добавил Беглов.

По его словам, что в 2021 году в Петербурге пройдут юбилейные мероприятия в честь 100-летия со дня образования Республики Дагестан. Запланирован визит в город врио главы республики Сергея Меликова. Планируется обсудить вопросы взаимодействия промышленных и судостроительных предприятий, а также открытие в северной столице культурно-делового центра Дагестана и создание в республике сети магазинов "Сделано в Санкт-Петербурге".