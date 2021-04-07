Reuters: решение ЕМА по вакцине AstraZeneca повлияет на кампании по вакцинации от COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Решение Европейского агентства лекарственных средств (EMА) относительно безопасности применения вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, может оказать непосредственное влияние на проведение прививочных кампаний в различных странах. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо от председательствующей в ЕС Португалии.

"Мы ожидаем, что данное решение [ЕМА] окажет прямое и незамедлительное влияние не только на наши национальные планы вакцинации, но и на доверие граждан [использованию] препаратов против COVID-19", - отмечается в письме. При этом указывается, что выводы фармрегулятора ЕС потребуют скоординированных ответных действий стран - участниц сообщества. "Гармонизация на уровне ЕС будет иметь важное значение для остановки распространения дезинформации", - подчеркивается в документе.

В среду должна состояться встреча министров здравоохранения государств - участников ЕС, на которой, в частности, как ожидается, будут обсуждаться дальнейшие шаги по проведению кампаний вакцинации населения от коронавируса. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

Ранее в среду Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Вместе с тем EMA призывает работников сферы здравоохранения и вакцинируемых людей принимать во внимание очень редкие случаи тромбоза в течение двух недель с момента прививки. В то же время европейский регулятор уточнил, что преимущества от использования вакцины продолжают перевешивать риски, и отказался выделять специфические факторы опасности ее применения. Также EMA пока не может дать ответ, что именно приводит к данным побочным эффектам.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся, однако после рекомендации EMA применение препарата было возобновлено.

Сама AstraZeneca уже обновила информацию, указанную в инструкции по применению вакцины от коронавируса, указав на потенциальные побочные эффекты.