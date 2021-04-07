В российских ведомствах считают, что ограничения на работу Zoom им не навредят

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Ограничения на работу сервиса Zoom не скажутся на работе госорганов и компаний. Об этом сообщили опрошенные ТАСС представители Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы, Счетной палаты РФ и РЖД.

Что известно об ограничении доступа к Zoom для российских госструктур

"Минэкономразвития России используются разные каналы коммуникации, которые доступны российским пользователям", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства в ответ на вопрос, не могут ли нанести ущерб работе министерства введенные ограничения на использование сервиса госорганами и госкомпаниями.

Другие структуры госорганов также не выразили какой-либо обеспокоенности в связи с невозможностью полноценного использования Zoom.

Российские сервисы

Как сообщили ТАСС в Счетной палате РФ, для проведения совещаний, встреч и коллегий в онлайне сервис Zoom не используется, поскольку имеется другая система видеосвязи.

"Zoom пользуются сотрудники по собственному желанию для проведения оперативных совещаний и переговоров, где нет ограничений по чувствительности информации. Платного аккаунта у Счетной палаты нет. Есть своя система на портале КСО [контрольно-счетных органов]. Заседания коллегии и другие официальные встречи и совещания проводятся в ней", - отметили в пресс-службе Счетной палаты.

Федеральная таможенная служба так же, как и другие органы власти, использует отечественные защищенные средства видеосвязи.

"Федеральная таможенная служба при организации видеоконференций по рабочим вопросам использует в работе сервисы видеоконференцсвязи российского производства, включенные в классификатор программ для электронных вычислительных машин и баз данных", - сообщил представитель ФТС.

РЖД разрабатывает собственные решения

Как сообщил ТАСС заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Евгений Чаркин, чьи слова передала пресс-служба, компания использует собственную систему видеоконференций.

"Сегодня мы активно занимаемся развитием импортозамещенных продуктов, в частности, разрабатываем систему унифицированных коммуникаций РЖД, которая расширит наши возможности для дистанционной работы", - сказал он.

По словам Чаркина, новая система включает решения по проведению веб-коммуникаций в различных форматах и учитывает все необходимые требования информационной безопасности.

"Среди задач, решаемых системой, помимо классической корпоративной коммуникации сотрудников, - организация группового обучения, видеоинвентаризации, телемедицины, ситуационного видеоконтроля и учета на объектах РЖД", - отметил Чаркин .