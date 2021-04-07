Ростех считает запоздалым решение Zoom об отказе работать с госструктурами в России

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Ростех считает запоздалым решение видеосервиса Zoom перестать сотрудничать с российскими госструктурами, процесс отказа от него в России уже идет, заявили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

Что известно об ограничении доступа к Zoom для российских госструктур

"Сервис запоздал со своим заявлением. По факту уже запущен процесс отказа от Zoom по инициативе российских пользователей из-за соображений информационной безопасности", - считают в Ростехе.

Госкорпорация отмечает, что сейчас отечественная ИТ-индустрия предлагает корпоративным заказчикам большой набор программных продуктов, которые позволяют обойтись без известных зарубежных аналогов. "К примеру, в Ростехе Zoom давно запрещен для использования в рабочих целях, корпорация использует систему собственной разработки - IVA AVES S, которая позволяет организовывать защищенную видеоконференцсвязь в формате Full HD, а также обмениваться сообщениями в режиме чата и работать с документами", - сказали в Ростехе, отметив, что разработка гарантирует отсутствие незадекларированных возможностей, стабильность и непрерывность связи.