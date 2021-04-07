{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МВФ заявила об отсутствии глобального системного кризиса задолженности

Кристалина Георгиева призвала бедные страны с высоким уровнем долга "принимать меры уже на раннем этапе"

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) не фиксирует системный кризис задолженности в мире. Об этом заявила в среду глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на пресс-конференции в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка (ВБ).

"Что касается уровня [мирового] долга, то на данный момент мы не видим системного кризиса задолженности. И мы хотим, чтобы так и оставалось. Вот почему мы так решительно выступаем за принятие превентивных мер и оказание помощи странам, находящимся в тяжелой долговой ситуации или близкой к ней", - отметила она. Георгиева вновь призвала бедные страны с высоким уровнем долга "принимать меры уже на раннем этапе" и "перепрофилировать, либо реструктуризировать" задолженность.

Во вторник Георгиева заявила, что общий суверенный государственный долг всех стран приближается к 100% мирового ВВП.

Теги
Георгиева, Кристалина
В G20 заявили, что мировая экономика демонстрирует сигналы улучшения
При этом экономический рост во многом зависит от неуверенности и нестабильности, говорится в совместном заявлении министров экономики и финансов и глав центробанков стран "Группы двадцати"
Читать полностью