В России недельная инфляция сохраняется на уровне 0,2% третью неделю подряд

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 30 марта по 5 апреля составила 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.

До этого две недели подряд инфляция в РФ также находилась на уровне 0,2%.

С начала апреля потребительские цены выросли на 0,1%, с начала года - на 2,2%. В годовом выражении инфляция на 5 апреля 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 5,66%.

Продовольственные товары

По данным Росстата, за отчетную неделю выросли цены: на маргарин, крупу гречневую - на 0,6%, баранину, печенье - на 0,5%, говядину, конфеты шоколадные - на 0,4%, вермишель, хлеб - на 0,3%, колбасу полукопченую и варено-копченую, сосиски, сардельки, молоко, муку пшеничную, макаронные изделия - на 0,2%, колбасу вареную, рыбу мороженую, масло сливочное, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, рис, водку, соль, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,1%.

Куриные яйца в среднем по стране увеличились на 2,1%, в том числе в 35 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,9%, в 34 субъектах - на 2,0-4,0%, в 12 субъектах - на 4,1-7,9%. В 4 субъектах цены на яйца куриные не изменились.

Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,5%. В 31 субъекте Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,7%, в 18 субъектах - на 0,8-1,4%, в 11 субъектах - на 1,5-5,3%. В 13 субъектах цены не изменились. В 12 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-0,8%.

Стоимость куриного мяса в среднем по России выросла на 0,4%, в том числе в 42 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,0%, в 13 субъектах - на 1,1-4,8%. В 12 субъектах цены не изменились. В 18 субъектах цены снизились на 0,1-1,9%.

Подсолнечное масло в среднем подорожало на 0,5%. В 44 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1,0%, в 13 субъектах - на 1,1-3,0%. В 14 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах цены снизились на 0,1-2,0%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. В то же время подорожали: морковь - на 2,8%, картофель - на 2,5%, капуста белокочанная - на 2,0%, лук - на 1,5%. Цены на помидоры снизились на 2,2%, огурцы - на 2,0%, яблоки - на 0,1%.

Цены на пшено снизились на 0,4%, консервы мясные для детского питания - на 0,3%, сметану - на 0,2%, творог жирный - на 0,1%. Цены на свинину, консервы мясные, смеси сухие молочные для детского питания, сыры сычужные, чай черный, карамель не изменились.

Медикаменты, непродовольственные товары и услуги

Из числа наблюдаемых медикаментов за отчетную неделю подорожали: флуоцинолона ацетонид, алмагель - на 0,4%, метамизол натрия (анальгин отечественный), офтан катахром, валокордин - на 0,3%, бромгексин и линекс - на 0,1%. Цены на ренни, поливитамины с макро- и микроэлементами не изменились. Цены на троксерутин снизились на 0,5%.

В группе непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: паста зубная - на 1,0%, спички - на 0,6%, мыло хозяйственное и порошок стиральный - на 0,4%, мыло туалетное, сухие корма для домашних животных - на 0,2%, пеленки для новорожденных - на 0,1%. Цены на щетки зубные снизились на 0,3%, подгузники детские и бумагу туалетную - на 0,2%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на сигареты с фильтром отечественные - на 1,0%, легковые автомобили иностранных марок - на 0,6%, кроссовки для детей - на 0,3%, телевизоры, смартфоны, электропылесосы, колготки женские - на 0,2%, легковые автомобили отечественные, майки, футболки, носки мужские, кроссовки для взрослых, спортивные костюмы, джинсы, носки, гольфы детские - на 0,1%. Цены на шампуни снизились на 0,7%.

Стоимость бензина выросла на 0,3%, дизельного топливо - на 0,1%.

Путевки в санатории подорожали на 0,3%, дома отдыха, пансионаты - на 0,1%. Цены на проезд в городском автобусе и проживание в гостинице 3* увеличились на 0,1%. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги и прочие услуги городского пассажирского транспорта не изменились.