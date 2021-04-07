Минэкономразвития и ФНС одобрили инициативу об отмене НДС для общепита

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Инициатива об отмене НДС для сферы общественного питания прошла одобрение Минэкономразвития РФ и Федеральной налоговой службой (ФНС), начался финальный этап переговоров с Минфином. Об этом сообщил в среду общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов, который ведет консультации с представителями ведомств.

Пресс-служба бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой 22 января отмечала, что инициатива о поддержке сферы общепита в части полной отмены НДС либо его снижения с 20% до 10% была поддержана столичным правительством.

"У нас уже есть одобрение Минэкономразвития, ФНС, и сейчас мы с Минфином до конца просчитываем, как сделать так, чтобы при отмене НДС для ресторанов государство не потеряло, а приобрело. У нас получилось нарисовать схему, что при обелении ресторанного рынка налоговые сборы вырастут в несколько раз. Мы находимся на последнем этапе договоренностей с Минфином," - сказал Миронов в ходе эфира в соцсети Clubhouse, который был посвящен проблемам ресторанной отрасли. Он уточнил, что "при отмене НДС через год налоговые сборы увеличатся примерно в три раза".

Миронов также сообщил, что намерен совместно с бизнес-омбудсменом Москвы Татьяной Минеевой направить письмо в правительство столицы с просьбой предоставить рестораторам возможность не разбирать летние веранды после окончания сезона. По его мнению, это поддержит отрасль после ситуации с пандемией коронавируса. "Мы сейчас напишем это письмо, предложим пойти по примеру Санкт-Петербурга и сохранить на зиму веранды там, где они точно никому не мешают", - сказал он. Минеева подтвердила эти планы.

Кроме того, Миронов рассказал, что будет просить власти Москвы ввести субсидии для предпринимателей за приобретение средств индивидуальной защиты. "Внутри Москвы, я думаю, мы сможем решить этот вопрос", - заключил он.

Эфир в Clubhouse модерировала руководитель направления "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" агентства ТАСС Юлия Ермилова.