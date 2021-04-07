Российские банки смогут прекратить отправлять в БКИ кредитные истории лиц под санкциями

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Кредитные организации могут прекратить отправлять в бюро кредитных историй (БКИ) данные о кредитах заемщиков, находящихся под санкциями, если соответствующее заявление поступит от заемщика. Об этом говорится в постановлении правительства, размещенного на портале правовой информации.

"Установить, что источники формирования кредитной истории - кредитные организации, лизинговые компании и операторы инвестиционных платформ не представляют в бюро кредитных историй информацию, определенную статьей 4 федерального закона "О кредитных историях", о лицах (включая информацию об обязательствах этих лиц), в отношении которых применяются меры ограничительного характера, введенные иностранными государствами", - говорится в документе.

Также в тексте отмечается, что для того, чтобы банки не отправляли данные в БКИ, лицу, находящемуся под санкциями, необходимо направить в кредитные организации заявление с указанием правового акта иностранного государства или организации, согласно которому наложены ограничительные меры. Банки обязаны проверить подлинность данной информации.

После подтверждения данной информации кредитные организации, лизинговые компании и операторы инвестиционных платформ в течение пяти рабочих дней должны уведомить БКИ об исключении из кредитной истории заемщика данных, включая непогашенные кредиты.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.