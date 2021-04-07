В G20 заявили, что мировая экономика демонстрирует сигналы улучшения

РИМ, 7 апреля. /ТАСС/. Глобальная экономическая ситуация улучшается, но очень медленно вследствие неуверенности и большого разрыва между экономиками разных странах. Об этом говорится в итоговом совместном заявлении министров экономики и финансов и глав центробанков стран "Группы двадцати" (G20) по завершении встречи, прошедшей в среду в формате видеоконференции.

"Члены "двадцатки" признают, что после значительного спада в 2020 году в глобальной экономической ситуации есть сигналы улучшения. Это можно отнести за счет начала кампании по вакцинации, а также благодаря политике, направленной на поддержку экономики. При этом экономический рост во многом зависит от неуверенности и нестабильности, а также большой разницы между разными странами", - говорится в документе, размещенном на сайте министерства экономики и финансов Италии, председательствующей в "двадцатке".