Politico: Белый дом может назначить спецпредставителя по "Северному потоку - 2"

ТАСС, 7 апреля. Белый дом обсуждает возможность назначения спецпредставителя США по переговорам о проекте "Северный поток - 2" с целью его закрытия. Об этом сообщает в среду газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

По ее данным, соответствующую должность помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в конце апреля предложил Амосу Хокстейну, который занимал пост спецпредставителя и координатора по делам международной энергетики в администрации Барака Обамы. Хокстейн в прошлом году покинул пост директора наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Он пока не ответил на предложение Салливана.

Как отмечает Politico, рассмотрение такого шага означает некоторое изменение политики США по этому вопросу: в частности это говорит о более пристальном внимании Вашингтона к проекту. Источники газеты заявили, что в Белом доме существует консенсус относительно того, что требуются более активные усилия для закрытия проекта, в особенности сейчас, когда он завершен на 96%.