Первую "Точку кипения" за пределами РФ планируется открыть в конце мая

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Первое пространство коллективной работы "Точка кипения" за пределами России планируется открыть в конце мая в одном из крупнейших городов Казахстана - Алматы. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"В планах агентства - продвижение формата сети "Точек кипения за рубежом". Уже в конце мая первое пространство коллективной работы планируется открыть в Алматы", - сказали в пресс-службе.

"Точки кипения" - это пространства, предназначенные для ученых, бизнесменов и технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов. В 2020 году в "Точках кипения" по всей России проведено порядка 13 тыс. мероприятий, в которых приняли участие, очно и удаленно, более 600 тыс. человек. Всего в стране открыты более 100 "Точек кипения".

Формат пространства коллективной работы "Точка кипения" разработан АСИ и используется с 2013 года. Он получил статус "сетевого" в конце 2016 года. Держателем некоммерческой франшизы является "Платформа НТИ", учрежденная АСИ и Министерством науки и высшего образования РФ. "Точки кипения" базируются в университетах, городских центрах, библиотеках и обустраиваются под решения задач региона, давая возможность резидентам быстро тестировать прорывные идеи, собирать проектные команды, находить единомышленников, учиться и учить, менять к лучшему жизнь университета, города, региона. Самая первая "Точка кипения" в Москве стала стартовой площадкой для Национальной технологической инициативы.