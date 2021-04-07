В Минцифры не исключили повторения истории Zoom с другими IT-гигантами

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Замглавы Минцифры РФ Максим Паршин допустил, что мировые интернет-гиганты могут ограничить доступ российских госкомпаний к своей продукции и отметил готовность России к этому.

Что известно об ограничении доступа к Zoom для российских госструктур

"Мы к этому готовы и готовимся", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос о готовности РФ к тому, что мировые интернет-гиганты могут сделать то же самое, что и Zoom.

"Случай с Zoom в очередной раз не то что убедил, а с очевидностью продемонстрировал, что курс на импортозамещение является единственно возможным", - добавил Паршин.

Замглавы Минцифры также отметил, что на российском рынке есть конкурентоспособные отечественные аналоги Zoom.

Во вторник дистрибьюторы решений Zoom в России и СНГ ограничили продажу сервиса онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.