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Приостановка доступа к Zoom госучреждениям РФ
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В Минцифры не исключили повторения истории Zoom с другими IT-гигантами

Замглавы министерства Максим Паршин отметил готовность России к этому
Замглавы Минцифры РФ Максим Паршин Сергей Фадеичев/ТАСС
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Замглавы Минцифры РФ Максим Паршин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Замглавы Минцифры РФ Максим Паршин допустил, что мировые интернет-гиганты могут ограничить доступ российских госкомпаний к своей продукции и отметил готовность России к этому.

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"Мы к этому готовы и готовимся", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос о готовности РФ к тому, что мировые интернет-гиганты могут сделать то же самое, что и Zoom.

"Случай с Zoom в очередной раз не то что убедил, а с очевидностью продемонстрировал, что курс на импортозамещение является единственно возможным", - добавил Паршин.

Замглавы Минцифры также отметил, что на российском рынке есть конкурентоспособные отечественные аналоги Zoom.

Во вторник дистрибьюторы решений Zoom в России и СНГ ограничили продажу сервиса онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

Теги
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