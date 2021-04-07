Минздрав Баварии намерен как можно скорее начать поставки "Спутника V" в случае допуска

БЕРЛИН, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Баварии намерены как можно скорее начать поставки российской вакцины "Спутник V" в случае ее одобрения в Европе. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Минздрава германского региона по случаю подписания меморандума о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о возможном импорте и производстве препарата.

"До получения соответствующего допуска министерство здравоохранения Баварии предпримет дальнейшие шаги по координации своих действий с фирмой R-Pharm Germany. Цель - как можно скорее начать поставки вакцины", - говорится в заявлении.

Как отмечается, в рамках меморандума власти германской земли обеспечили для региона до 2,5 млн доз российского препарата. Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек отметил, что в свете роста числа новых случаев заражения коронавирусом в Германии пока не хватает вакцин. "В этой связи Бавария делает ставку на покупку в том числе российской вакцины "Спутник V", как только она будет допущена со стороны Еврокомиссии", - приводятся его слова.

Наряду с непосредственным импортом препарата планируется расширить производственные мощности в баварском Иллертиссене, где будет изготавливаться "Спутник V".

Ранее в среду премьер-министр региона Маркус Зёдер сообщил о готовности Баварии закупить 2,5 млн доз российской вакцины "Спутник V" в случае одобрения препарата со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.