WSJ: разрабатывавший вакцину AstraZeneca стартап проведет IPO в США

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Британская компания Vaccitech, которая принимала участие в разработке вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, планирует провести первичное публичное размещений акций (IPO) в США на этой неделе. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, созданная в 2016 году компания, сооснователями которой являются ученые Оксфордского университета, может быть оценена в $700 млн с потенциальным ростом до $1 млрд к концу года. Руководители компании хотят, чтобы акции компании торговались на электронной бирже Nasdaq. Ожидается, что в процессе IPO примут участие несколько нынешних инвесторов компании.

В Vaccitech планируют использовать технологию, которая стала основой для вакцины от коронавируса, для разработки лекарств от рака простаты, гепатита B и папилломавируса человека.

Вакцина AstraZeneca - одна из самых востребованных в мире: ее разрешили использовать более 90 стран (в том числе в рамках международного механизма COVAX, а объем предзаказов на препарат достигает около 2,5 млрд доз. Привиться именно этой вакциной решили и некоторые мировые лидеры, в частности президенты Украины и Южной Кореи Владимир Зеленский и Мун Чжэ Ин, премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги.

В настоящее время препарат все еще ожидает одобрения Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб (FDA) США, однако компания уже произвела несколько десятков миллионов доз на территории страны. При этом директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил мнение, что Соединенные Штаты могут провести вакцинацию в стране и без использования вакцины AstraZeneca. Помимо этого препарат компании столкнулся с рядом сложностей, в числе которых дефицит производства, а также потенциальный побочный эффект, связанный с образованием тромбов.