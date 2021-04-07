{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Приостановка доступа к Zoom госучреждениям РФ
Обновлено 

В Zoom заявили о готовности обслуживать клиентов в России и других странах СНГ

По словам ее представителя, компания продолжит вырабатывать подход к работе в регионе
© ymphotos/Shutterstock/FOTODOM

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Американская компания Zoom Video Communications готова продолжать обслуживание клиентов в России и других странах СНГ, вырабатывая в то же время подход к деятельности в регионе. Об этом сообщил в среду ТАСС ее представитель.

На эту тему
Что известно об ограничении доступа к Zoom для российских госструктур
Что известно об ограничении доступа к Zoom для российских госструктур

"Zoom по-прежнему привержена обслуживанию клиентов на российском рынке и в [других странах] СНГ, - указывается в заявлении. - Пока мы находимся в процессе выработки подхода [к деятельности] в этом регионе, нынешние и новые пользователи как в частном, так и в общественном секторе могут рассчитывать на получение доступа к аккаунтам в Zoom напрямую через наш сайт".

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ "Райтконф" партнерам от 31 марта сообщила о запрете со стороны Zoom Video Communications продавать доступ к сервису онлайн-конференций в указанном регионе госучреждениям и госкомпаниям.

Теги
РоссияПриостановка доступа к Zoom госучреждениям РФ
Счетная палата отмечает необходимость реорганизации институтов развития СКФО
Читать полностью