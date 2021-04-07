В Zoom заявили о готовности обслуживать клиентов в России и других странах СНГ

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Американская компания Zoom Video Communications готова продолжать обслуживание клиентов в России и других странах СНГ, вырабатывая в то же время подход к деятельности в регионе. Об этом сообщил в среду ТАСС ее представитель.

"Zoom по-прежнему привержена обслуживанию клиентов на российском рынке и в [других странах] СНГ, - указывается в заявлении. - Пока мы находимся в процессе выработки подхода [к деятельности] в этом регионе, нынешние и новые пользователи как в частном, так и в общественном секторе могут рассчитывать на получение доступа к аккаунтам в Zoom напрямую через наш сайт".

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ "Райтконф" партнерам от 31 марта сообщила о запрете со стороны Zoom Video Communications продавать доступ к сервису онлайн-конференций в указанном регионе госучреждениям и госкомпаниям.