В развитие псковской ОЭЗ "Моглино-2" на первом этапе планируется вложить до 20 млрд рублей

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Якорный инвестор особой экономической зоны "Моглино-2" в Псковской области намерен вложить в ОЭЗ на начальном этапе до 20 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам рабочего совещания с участием губернатора Михаила Ведерникова и делегации Совета Федерации РФ.

"Если говорить про "Моглино-2", то якорный инвестор готов на согласованном этапе вложить до 20 млрд рублей. Организация уже произвела около 90 млн рублей отчислений в консолидированный бюджет. После запуска второй очереди производства эта сумма составит порядка 1,5 млрд рублей в год", - передает пресс-служба слова Ведерникова.

Основной темой совещания стала реализация индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР) региона. Для контроля за ее исполнением в регион прибыла делегация Совета Федерации. В 2020 году по программе Псковская область получила свыше 1 млрд рублей. Большая часть средств - 707 млн рублей - была направлена на развитие инженерной инфраструктуры второй очереди ОЭЗ "Моглино". Ведерников отметил особую важность программы в условиях бюджетного дефицита, при котором основную долю расходов составляют социальные обязательства.

"У нас ограничены возможности по запуску проектов, направленных на формирование собственной экономической базы. Это создало замкнутый круг. Без средств на долгосрочное развитие экономики исполнять социальные обязательства достаточно тяжело. ИПСЭР позволила сделать первый шаг для решения этой проблемы", - сказал глава региона.

"Моглино" - единственная в Северо-Западном федеральном округе экономическая зона промышленно-производственного типа, расположенная в 45 км от границы с Евросоюзом. Она создана в 2012 году, сейчас ее резидентами являются 13 российских и иностранных компаний. На данный момент одним из якорных резидентов ОЭЗ является компания "Титан-полимер" по изготовлению ПЭТФ-гранул (полиэтилентерефталата).

Псковская область входит в список из десятки регионов с низким уровнем социально-экономического развития, для которых были разработаны индивидуальные программы развития. Программы рассчитаны до 2024 года, на их реализацию выделено 50 млрд рублей. Основная часть мероприятий программ направлена на ускорение темпов развития экономики, привлечение новых инвесторов и повышение качества жизни населения.