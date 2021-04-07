Reuters: ФРГ намерена начать предварительные переговоры с РФ о закупке вакцины "Спутник V"

ТАСС, 7 апреля. Германия готовится начать предварительные переговоры с Россией о закупке вакцины "Спутник V", однако решение о поставках будет принято только в случае одобрения препарата регулятором ЕС - Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, Еврокомиссия в среду заявила министрам здравоохранения стран Евросоюза, что ЕС не планирует пока вести переговоры и заключать предварительный контракт с РФ о возможных будущих поставках, как это происходило с препаратами из других государств. В связи с этим глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе виртуального совещания объявил, что Германия начнет предварительные обсуждения с РФ о двустороннем соглашении для обеспечения поставок. В ходе них Берлин планирует узнать, какое количество препарата Москва сможет предоставить и в какие сроки.

Ранее в среду власти Баварии заявили о намерении как можно скорее начать поставки "Спутника V" в случае его одобрения в ЕС.

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале "Ланцет". Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.