Число признанных банкротами россиян в I квартале выросло в 1,8 раза

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Число признанных банкротами граждан России за I квартал 2021 года составило 40,57 тыс., что на 81,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении "Федресурса".

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"Количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в I квартале 2021 года, составило 40,569 тыс., что на 81,5% больше, чем в I квартале 2020 года. В январе - марте 2020 года рост был 68% к такому же периоду 2019 года", - отмечается в сообщении.

За время существования процедуры (с октября 2015 года по март 2021 года) банкротами стали 322,8 тыс. чел.

"Расширение потребительского банкротства, инициированное самими должниками, на мой взгляд, естественный процесс в условиях, когда число потенциальных банкротов как минимум втрое превышает количество прошедших процедуру. Думаю, не ошибусь, если предположу, что население получает существенно больше кредитов (в штуках), чем компании. Поэтому хватает клиентов и на льготную ипотеку, и на реструктуризации, и на банкротство", - отметил руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин.

"Граждане, как правило, сами инициируют свое банкротство, в отличие от компаний, где заявителями выступают кредиторы", - указывают в "Федресурсе". Так, в I квартале 2021 года сами должники инициировали 95,3% процедур (93% в I квартале 2020 года), кредиторы - 3,7% дел (5,6%), ФНС России - 1% (1,4%).

Наибольшее число судебных банкротств граждан за I квартал этого года зафиксировано в Москве - 2,224 тыс. (+53,3% в годовом выражении), в Московской области - 2,176 тыс. (+70,1%), Краснодарском крае - 2,109 тыс. (+79,3%), в Самарской области - 1,887 тыс. (+97,4%), в Санкт-Петербурге - 1,747 тыс. (+91,3%), в Башкирии - 1,72 тыс. (+76,2%).

Что касается внесудебного банкротства граждан, то с момента запуска этой процедуры в сентябре 2020 года по март 2021 года начаты 2,989 тыс. дел. Наибольшее число внесудебных банкротств стартовало в Омской области (177), Челябинской области (135), Краснодарском крае (111).

Число банкротств компаний в I квартале 2021 года снизилось на 8,1% по сравнению с I кварталом 2020 года - до 2,395 тыс.