Минфин США: минимальный корпоративный налог позволит устранить конкуренцию между странами

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что введение минимальной ставки глобального корпоративного налога позволит устранить налоговую конкуренцию между странами.

В авторской статье, опубликованной в среду в газете The Wall Street Journal, Йеллен выразила мнение, что после того, как бывший президент США республиканец Дональд Трамп в 2017 году снизил ставку корпоративного налога с 35% до 21%, другие страны "приняли ответные меры". "Когда они видят, что мы снижаем ставку, они также снижают свою [ставку], чтобы ослабить наши позиции", - отметила она.

Глава американского Минфина подчеркнула, что действующее законодательство "ставит США в невыгодное положение", поскольку побуждает американские компании "переносить за рубеж производство и инвестиции" в стремлении избежать высокого налогообложения. "В течение ближайших 10 лет эта система может обернуться тем, что наша страна недополучит более $2 трлн в виде корпоративных налогов", - отметила министр.

Йеллен подчеркнула, что введение на международном уровне минимального корпоративного налога позволит как США, так и другим странам "выйти из гонки" по снижению налоговой ставки. "Деструктивное налоговое соперничество прекратится лишь тогда, когда достаточное число крупных экономик перестанет демпинговать и договорится о глобальном минимальном налоге", - указала она.

В минувший вторник главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что фонд поддерживает озвученное ранее предложение Йеллен и уже продолжительное время выступает за единую минимальную ставку глобального корпоративного налога.

Вашингтонская администрация изучает возможность повышения ставки корпоративного налога для финансирования приоритетных госрасходов. Йеллен ведет консультации со странами - участницами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о заключении соглашения по вопросу повышения ставки. По мнению газеты The Washington Post, выполнение любого соглашения ОЭСР о глобальном минимальном налоге может быть проблематичным из-за его необязательного характера. Кроме того, указывает издание, такого рода договоренности должны быть одобрены американским Конгрессом.