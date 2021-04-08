Правительство ввело госрегулирование цен на доставку бытового газа в баллонах

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Госрегулирование цен на доставку газа в баллонах для коммунальных нужд, введенное правительством, предотвратит рост конечной стоимости топлива, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

"По инициативе антимонопольной службы было принято постановление правительства РФ от 01.02.2021 № 93, предусматривающее государственное регулирование стоимости доставки СУГ в баллонах для коммунальных нужд. Оно призвано не допустить роста его конечной стоимости для потребителя", - сообщили в службе.

Так, постановление упразднило из правил предоставления коммунальных услуг норму, которая определяла, что размер платы за доставку бытового газа в баллонах и твердого топлива устанавливается по соглашению потребителя и продавца бытового газа.

ФАС предложила ввести госрегулирование цен на доставку сжиженного газа в баллонах в жилые дома для недопущения роста цен на газ еще осенью 2020 года. Как тогда отмечалось в пояснительной записке к проекту документа, решение было принято после обращения жителей ряда регионов, где цена на сжиженный газ, поставляемый в баллонах, с учетом доставки увеличилась на 40-50%.