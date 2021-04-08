ФАС назвала холодную зиму одной из причин роста цен на сжиженный газ

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Низкие температуры в совокупности с другими факторами стали этой зимой причиной роста цен в моменте на сжиженные углеводородные газы (СУГ), которые используются в том числе для отопления домов. Однако принятые в начале марта меры правительства уже привели к тому, что биржевая цена на СУГ снижается, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

"Поскольку некоторые домовладения внутри страны отапливаются за счет сжигания СУГ, низкие температуры в моменте повлияли на увеличение объемов их потребления и стоимость - сниженный объем предложения на биржевых торгах в моменте не поспевал за возрастающим спросом на фоне восстановления экономики от новой коронавирусной инфекции", - говорится в комментарии ФАС. Ранее газета "Известия" сообщила, что температура окружающей среды стала причиной подорожания бензина.

Однако в начале марта ФАС и Минэнерго разработали меры, которые позволили стабилизировать ситуацию на рынке топлива в целом. Так, они утвердили совместный приказ, который повысил минимальный порог предложения основных видов топлива, в том числе бензина и СУГ, на биржевых торгах. Кроме того, правительство скорректировало механизм демпфера, который заработает в обновленном виде с 1 мая этого года. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), цена за тонну СУГ снижается уже на протяжении нескольких недель: с 38,5 тыс. руб. за тонну по состоянию на 16 марта до 34,19 тыс. руб. за тонну по состоянию на 5 апреля.

В ФАС пояснили, что повышение цен на нефтепродукты в 2021 году связано с целым рядом факторов. Это в том числе рост экспортных цен, сезонное повышение спроса на нефтепродукты как внутри страны, так и на основных рынках их потребления в Восточной Европе и Азии, а также снижение объема предложения на биржевых торгах. Среди прочих факторов, повлиявших на стоимость нефтепродуктов в целом, ФАС назвала "низкие температуры окружающей среды, ограничение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и повышение цены на нефть при неизменности котировки рубля".

Ранее глава "Российского топливного союза" Евгений Аркуша сказал в беседе с ТАСС, что погодный фактор не влияет на стоимость бензина на АЗС. По словам эксперта, волатильность цен на внутреннем рынке нефтепродуктов была вызвана дисбалансом спроса и предложения на фоне роста цен на нефть.