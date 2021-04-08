Сельхозпроизводители Приморья начали посевную кампанию

ВЛАДИВОСТОК, 8 апреля. /ТАСС/. Посевная кампания стартовала в Приморском крае, несмотря на продолжающийся в регионе весенний паводок, сообщает в четверг пресс-служба правительства края. Техника начала работу в районах, где почва достаточно сухая.

"В посевной кампании участвуют аграрии Михайловского, Партизанского районов, Октябрьского, Уссурийского и Артемовского округов. На сегодняшний день посеяно 516 га ранних зерновых культур - 2% от плана. Также посажено 8 га овощей в Партизанске и 20 гав однолетних трав в Артеме", - говорится в сообщении.

В эти дня в Приморском крае продолжается весенний паводок, вызванный таянием накопившихся за зиму сверх нормы запасов снега. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, сельхозработы начались в тех районах, где нет сильных разливов рек и переувлажнения почвы. В этом году соей, кукурузой и ранними зерновыми планируется засеять более 512 тыс. га.

За последние пять лет посевная площадь сои, являющейся основным экспортным продуктом Приморья, увеличилась с 223 до 345 тыс. га. В прошлом году средняя урожайность сои также выросла и составила около 15 центнеров с гектара. Основными ее покупателями являются Китай, Япония и Южная Корея.

Синоптики ожидают, что весеннее половодье в Приморье в этом году будет более сильным, чем в прошлом, а уровни рек на всей территории поднимутся выше средних многолетних значений на 0,5-1 м. На текущей неделе из-за переливов ограничено движение по четырем краевым дорогам, одно село полностью отрезано от дорожной сети.