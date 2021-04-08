Первые за 8 лет облигации Москвы позволят избежать пиковых нагрузок на бюджет

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Москва выпустит городские облигации сроком на 3 и 5 лет до конца апреля. Объем эмиссии и сроки обращения ценных бумаг позволят не создавать пиковых нагрузок на бюджет столицы, сообщила ТАСС в среду министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.

Постановление об утверждении решений об эмиссии 72 и 73 выпусков облигаций городского облигационного займа Москвы было принято столичным правительством. Документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Если говорить о характеристиках вновь утвержденных выпусков, стоит отметить, что объемы эмиссии призваны обеспечить необходимую рыночную ликвидность. В сочетании с выбранными сроками обращения - 3 года и 5 лет, а также с учетом погашаемого в 2022 году облигационного займа 48 выпуска в объеме 30 млрд рублей, они позволяют не создавать пиковых нагрузок на бюджеты следующих лет", - сказала Зяббарова.

По ее словам, в последний раз город размещал облигации в 2013 году объемом 29,7 млрд рублей. С 2011 по 2021 годы долг Москвы уменьшился в 10 раз - с почти 300 млрд до 30 млрд рублей и по состоянию сегодняшний день составляет 1,1% от годового объема доходов бюджета. Он представлен одним выпуском государственных облигаций со сроком погашения в июне 2022 года.

"Москва имеет статус первоклассного заемщика. Впервые Москва прибегла к заимствованиям в 1997 году. За это время город ни разу не допустил просрочки по обслуживанию долговых обязательств и погашению государственного долга, что способствовало формированию высокого уровня доверия инвесторов", - отметила руководитель профильного департамента.

Заем на рыночных условиях

"Мы уверены, что утвержденные выпуски ценных бумаг будут интересны широкому кругу инвесторов. В связи с этим размещение облигаций запланировано на Московской бирже в форме аукциона. Это прозрачная рыночная процедура, которая дает возможность приобрести их всем участникам финансового рынка, а также обеспечивает свободное обращение ценных бумаг и публичность государственного долга Москвы", - сказала Зяббарова.

Она добавила, что облигации Москвы традиционно обладают высокой степенью надежности и востребованы рынком. Столица сохраняет статус региона с высокими показателями долговой устойчивости и инвестиционным уровнем кредитного рейтинга. Рейтинг Москвы подтвержден международным рейтинговыми агентствами "большой тройки": Moody’s Investors Service Limited, S&P Global Ratings, Fitch Ratings и ведущим российским агентством АКРА.

Привлеченные средства планируется использовать для финансирования приоритетных инфраструктурных проектов. Размещение облигационных займов в утвержденных объемах не окажет влияния на устойчивость бюджета города. Москва, как и прежде, будет относиться к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости, заверили в департаменте финансов.

Параметры ценных бумаг

"Облигации выпусков RU25072MOS0 и RU25073MOS0 являются государственными ценными бумагами города Москвы номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Общее количество облигаций в каждом из выпусков составляет 70 млн штук. Таким образом, объем эмиссии каждого выпуска по номинальной стоимости составляет 70 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе департамента финансов.

Для облигаций 72 выпуска установлены следующие параметры: дата начала размещения - 27 апреля 2021 года; срок обращения - с 27 апреля 2021 года (включительно) по 23 апреля 2024 года (включительно), что составляет 1 092 дня, дата погашения выпуска - 24 апреля 2024 года, ставка купонного дохода - 6,55 процента годовых, количество купонных периодов - 6.

Для облигаций 73 выпуска установлены следующие параметры: дата начала размещения 27 апреля 2021 г., срок обращения - с 27 апреля 2021 г. (включительно) по 20 апреля 2026 г. (включительно), что составляет 1 820 дней, дата погашения выпуска - 21 апреля 2026 года, ставка купонного дохода - 7,2 процента годовых, количество купонных периодов - 10.