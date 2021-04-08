ТПП предложила законодательно закрепить меры поддержки для климатических проектов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России направила в Госдуму предложение закрепить меры экономической поддержки предпринимателей, реализующих климатические проекты, которые направлены на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения. Об этом сообщил в четверг ТАСС вице-президент палаты Вадим Чубаров.

ТПП рассмотрела правительственный проект федерального закона "Об ограничении выбросов парниковых газов", который был внесен в Госдуму. Он предусматривает новую систему учета выбросов парниковых газов на основе индивидуальной отчетности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых сопровождается такими выбросами. Система учета будет вводиться поэтапно: до 2024 года - для предприятий с объемом выбросов более 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа в год, с 2024 года - более 50 тыс. тонн эквивалента углекислого газа в год.

"При доработке законопроекта ТПП РФ предлагает предусмотреть меры экономической поддержки тех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые реализуют климатические проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения. Пока законопроект лишь обозначает поддержку такой деятельности, но не содержит конкретных инструментов стимулирования", - сказал Чубаров.

Также законопроект наделяет правительство РФ полномочиями по установлению целевого показателя сокращения выбросов парниковых газов для экономики России, порядка оценки достижения целевого показателя. При недостижении этого показателя оно вправе принимать дополнительные меры экономического регулирования. Аналогичные показатели будут предусмотрены для отраслей экономики.

"Полагаем, что расчет углеродного следа должен осуществляться в соответствии с едиными подходами на основании методик, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, в том числе при определении прогноза недостижения целевого показателя. Уверены, что эти положения должны найти отражение в законопроекте", - прокомментировал данное положение Чубаров.