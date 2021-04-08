МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Роскачество проверило обезжиренный творог и обнаружило в трети образцов бактерии кишечной палочки. Об этом говорится в сообщении организации.

Роскачество исследовало творог с жирностью от 0% до 1,8%. В экспертизу вошла продукция 20 марок, в том числе 18 федеральных и региональных российских производителей, а также 2 марки из Белоруссии. Товары закупались в сети магазинов "Ашан", "Верный", "Вкусвилл", "Глобус", "Лента", а также через интернет-магазины "Перекресток впрок" и "Утконос".

"В обезжиренном твороге "Балтком", "Благода", "Вологжанка", "Коровка из Кореновки", "Савушкин", "Тульский" и "Экомилк" обнаружили бактерии кишечной палочки - это является прямым нарушением требований по безопасности", - сообщили в Роскачестве.

Кроме того, в твороге 14 марок из 20 зафиксировано значительное превышение норм по количеству дрожжей, у некоторых марок - в 150 раз. Например, при частом употреблении такой творог может вызвать расстройство желудка или отравление, особенно у людей, страдающих нарушением микрофлоры кишечника. По мнению экспертов, причин этих нарушений может быть несколько: низкое качество поступающего на производство сырья, нарушение санитарного состояния производства, несоблюдение условий транспортировки, хранения или реализации. Одна из основных причин порчи - хранение творога на прилавке без соблюдения температурного режима.

Обезжиренный творог "Б.Ю. Александров", "Дмитрогорский продукт", "Ирбитский", "Простоквашино" и President никаких нарушений по микробиологической безопасности не показал. Эксперты также обнаружили признаки фальсификации растительными жирами в продукции "Благода". В ходе проверки было выявлено, что по полезным свойствам творог "Избенка", "Ирбитский" и "Простоквашино" уступает остальным маркам: количество полезных бактерий в них оказалось меньше, чем в твороге других производителей.

Эксперты установили, что у 18-ти марок жирность творога варьировалась от 0% до 1%, однако у продукции "Амка" и "Благода" оказалась выше. Причем в твороге "Благода", оказавшимся по факту фальсификатом, показатель крайне высокий - 7,5%, при этом на этикетке продукта было указано: "Творог обезжиренный". Эксперты также сообщили, что антибиотиков и их следов во всей проверенной продукции обнаружено не было.