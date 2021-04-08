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Кубанские аграрии ожидают высокого урожая зерновых, фруктов и овощей

По словам специалистов, обильные осадки зимой и в начале весны позволят избежать повторения прошлогодней ситуации, когда сельскохозяйственные культуры гибли из-за дефицита влаги

КРАСНОДАР, 8 апреля. /ТАСС/. Власти и аграрии Краснодарского края, основного сельскохозяйственного региона РФ, прогнозируют в 2021 году более высокий урожай зерновых, плодовых и овощей по сравнению с прошлым годом, когда часть урожая погубила засуха и заморозки.

"Основная задача - сохранить достигнутые позиции прошлых лет, опираясь на текущую ситуацию и среднемноголетние данные за пять лет. В 2021 году планируется зерновых и зернобобовых культур намолотить порядка 14 млн тонн зерна, подсолнечника - 1 млн тонн, сои - 320 тыс. тонн, сахарной свеклы - 8 млн тонн", - сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Прогнозируемые показатели выше, чем итоги сбора урожая в 2020 году, и соответствуют показателям более благоприятного 2019 года.

Одной из причин снижения урожая год назад стала засуха, а также возвратные заморозки. В воскресенье в Гидрометцентре России сообщили, что в 2021 году в некоторых регионах страны, прежде всего, на Юге России, лето также может быть засушливым, есть риски формирования дефицита влаги в почве. В 2021 году на Кубани отмечалась необычно снежная, морозная и затяжная зима, из-за чего посевная кампания в регионе началась на месяц позже - в марте, завершить ее планируют к началу мая.

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека пояснил ТАСС, что на состояние побегов озимых культур положительно влияют обильные осадки. По его словам, только с октября 2020 года по январь 2021 г. выпало в среднем 72% от нормы осадков, а в январе и феврале сумма выпавших осадков превышала норму: 79 мм, или 135% от нормы, и 83 мм, или 163% соответственно. Министр отметил, что запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы ко второй декаде марта на большей части территории края составляли 160 мм.

"Минувшие лето и осень наглядно показали, насколько дефицит влаги может быть острым и влиять на урожайность. Обильные снегопады и продолжительные дожди уже в весенний период позволяют с уверенностью говорить о том, что запасов влаги в почве для полноценного роста наших агрокультур сегодня вполне достаточно", - сказал ТАСС председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Начальник отдела мониторинга и прогнозирования "Территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник добавил, что летом в регионе повторения рекордной засухи 2020 года не прогнозируют.

Зерна и фруктов будет больше

Опрошенные ТАСС эксперты и представители отрасли отмечают благоприятные условия для повышения урожая по большинству культур в этом году. "Ситуация с прогнозами по урожаю куда более оптимистичная, чем в конце прошлого года: в декабре 2020 года эксперты оценивали как неудовлетворительное состояние около 50% посевов, сейчас, согласно последнему мониторингу, в неудовлетворительном состоянии находятся только 6-7% посевов озимых культур. Проходящие осадки на озимые влияют положительно: по пшенице ситуация хорошая, ситуация явно будет лучше, чем в 2020 году с уровнем урожая плодовых и косточковых", - заявил ТАСС учредитель Южного аграрного агентства Александр Гавриленко.

Хороший прогноз дают и производители зерновых: руководитель дивизиона круп крупного агрохолдинга "Националь" Алексей Попов заявил ТАСС, что предприятие рассчитывает в 2021 году собрать урожай как минимум на уровне 2019 года, но более точные прогнозы, по его мнению, делать еще рано. Председатель ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Краснодарского края Александр Шипулин пояснил, что во многом ситуация будет зависеть от количества осадков, выпавших в регионе до конца весны и в начале лета. "Влага благотворно повлияет на озимые культуры, горох, многолетние травы. А какое развитие получат пропашные культуры, такие как сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза, соя, пока трудно прогнозировать, ведь засухи у нас бывают и в мае, и в июне, и в июле", - заявил Шипулин.

Рисоводы региона, которые больше всех пострадали от прошлогодней засухи, в настоящее время корректируют посевные площади на предстоящий год в зависимости от прогнозируемых объемов кубанских водохранилищ. "Посевная кампания начнется в первых числах мая, пока планируется выйти хотя бы на показатели посевных площадей 2020 года, все будет зависеть от объемов водохранилищ к началу посевной", - сказал ТАСС замдиректора по производству ФГУП "Правобережный" Павел Мельников. В кубанском бассейновом водном управлении уточнили, что после достижения в 2020 году критически низкого уровня Краснодарское водохранилище полностью восстановилось.

Высокий урожай ожидают производители плодов и тепличных овощей на Кубани, которые в меньшей степени зависят от осадков, поскольку используют технологии орошения. Так, председатель ассоциации "Теплицы Кубани" Алексей Коновалов сообщил ТАСС, что год назад было собрано 119 тыс. овощей защищенного грунта, в этом году ожидаются показатели не ниже. Большой урожай ждут производители яблок, отметил гендиректор крупного производителя яблок "Южные земли" Олег Рьянов.

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