Эксперты считают, что профстандарт фитнес-индустрии требует детальной проработки

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Профессиональный стандарт "Специалист по продвижению фитнес-услуг" для представителей фитнес-индустрии, утвержденный приказом Минтруда, вступил в силу 5 февраля. Документ, регламентирующий деятельность специалистов, работающих в фитнес-клубах, их образование и опыт работы, требует доработки в части стандартизированных в документе специальностей, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Решение о необходимости изменения действующего профессионального стандарта или замены его на новый стандарт было принято по итогам круглого стола "Социальная ответственность бизнеса в спорте: инициатива фитнес-индустрии", прошедшего в Общественной палате РФ 23 марта. Организаторами дискуссии выступили Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) и Комиссия ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. По ее итогам представители ассоциации собираются обратиться к властям с просьбой о доработке профстандарта.

Риски отрасли

Профстандарт в том виде, в котором он есть сейчас, может стать финансовой нагрузкой для бизнеса, считает президент Ассоциации профессионалов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

"В документе были стандартизированы специальности, которых крайне мало в отрасли, и в то же время не были стандартизированы популярные позиции. Так, специалистов по продвижению на рынке фитнес-услуг меньше 1%, и они в большинстве случаев работают на аутсорсе. Тем не менее стандарт для этой категории предусмотрен. В то же время в документ не включены тренеры групповых программ, специалисты, работающие в тренажерных залах, и многие другие специальности. Это может привести к штрафам для бизнеса", - сказала Киселева.

По ее словам, в документе не стандартизированы ключевые сотрудники, работающие в фитнес-клубах, что "лишает профстандарт смысла". Он учитывает небольшую часть специалистов, которые работают в этой сфере, и обязывает ему соответствовать - иметь нужное образование и опыт работы. Как результат, многие сотрудники будут вынуждены уйти из фитнес-клубов, а другие - переучиваться. Поэтому АОФИ готовится направить в адрес Минспорта письмо с просьбой доработки.

Также опасения вызывает то, как будут контролировать прописанные в документе пункты и какие организации будут отслеживать процесс, считает главный операционный директор X-Fit в России Ирина Троска.

"Сейчас складывается ощущение, что отрасли придется непросто, если стандарты останутся в том виде, в каком они приняты. Для клубов сертификация специалистов - это финансовые и административные ресурсы, которые требуют дополнительных вложений и времени, и это неминуемо скажется на бизнесе. Пока же могу лишь напомнить, что любые барьеры замедляют развитие культуры здорового образа жизни и не способствуют популяризации фитнеса среди россиян. Именно поэтому очень хочется, чтобы профстандарты были доработаны с учетом знаний профессионального сообщества", - рассказала Троска.

По ее словам, открытым остается вопрос профильного образования: какие вузы будут ключевыми в подготовке тренерского состава, разработаны ли уже полноценные программы. Пока конкретики на этот счет нет, хотя представители индустрии уже должны соответствовать профстандарту.

Доработка

Введение профстандарта необходимо, но для сохранения рабочих мест он требует доработки, отмечает тренер Orange Fitness Борис Щербаков.

"Заниматься тренерской деятельностью должны люди, обладающие для этого необходимыми знаниями и умениями. Это значительно снизит риски травматизма и нежелательных побочных эффектов. Но cамо наименование вида профессиональной деятельности в профстандарте выбрано не очень удачно. "Специалист по продвижению фитнес-услуг", исходя из названия, занимается маркетингом, рекламой и организацией промо-мероприятий с целью привлечения населения к занятиям в фитнес-клубе. Продвижение фитнес-услуг не подразумевает их обязательного оказания этим же человеком и наоборот. В реальности продвижение фитнес-услуг - это побочная деятельность профессионального фитнес-тренера", - рассказал Щербаков.

Также тренер отмечает, что в сети Orange Fitness все тренеры имеют высшее, либо среднее специальное образование или прошли профессиональную переподготовку в лицензированных обучающих организациях. Однако предлагаемый профстандарт не учитывает специфики тренерской работы в зависимости от специализации тренера: тренер водных программ, тренер тренажерного зала, тренер групповых программ и т. д. Детский фитнес и работа с детьми вообще не нашли отражения в профстандарте. Из-за этого многие из тренеров теперь могут потерять возможность заниматься любимым делом или уйти в серую зону экономики, а многие фитнес-клубы существенно сузят спектр предоставляемых и востребованных населением услуг, что негативно скажется на развитии отрасли и в популяризации здорового образа жизни.

Профстандарт требует конкретизации штатных позиций, указанных в нем, считает тренер сети студий "Стремление" в Санкт-Петербурге Наталья Горева.

"Необходимо введение четкого определения позиции тренера групповых программ, тренера тренажерного зала, тренера по детскому фитнесу. Основная проблема в том, что сейчас достаточно сложно пройти бесплатную профподготовку с выдачей диплома, соответствующего требованиям не только самого профстандарта, но и современных потребностей клиентов. Большая часть курсов платная и проводится в течение короткого периода времени, не позволяющего получить профессиональные знания", - поделилась тренер.

Проблемы профессиональной подготовки

Профстандарт стоит разрабатывать совместно со специалистами из отрасли, чтобы понимать, какие барьеры для представителей отрасли могут создавать жесткие ограничения в образовательном стандарте, отмечает старший тренер фитнес-клуба "Форвард-Фитнес" Камила Мусина.

"Если бы власти учитывали мнение специалистов отрасли, тогда бы не возникало ситуаций, когда тренера, проводящего групповые программы, в профстандартах нет, зато есть "специалист по продвижению фитнес-услуг". Мне, как тренеру, это представляется просто бюрократизацией - потратим время и деньги на получение соответствующих дипломов, чтобы привести себя в соответствие профстандарту. Я в настоящее время уже прохожу переквалификацию. Имею высшее педагогическое образование, стаж работы и педагогом, и тренером, но сейчас прохожу переквалификацию в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта", - говорит тренер.

Экстренное перепрофилирование и повышение квалификации действующих тренеров вряд ли приведет к повышению качества предоставляемых услуг, считает основатель компании Sport in Travel Антон Лосев.

"Получение "корочки" в вузе не означает, что специалист владеет теорией и особенно практикой. Введение профстандарта повлияет двояко на рынок фитнеса: часть специалистов останется работать официально, а другая часть уйдет в серую зону. Вероятней всего, настанет нехватка тренеров-экспертов в этой нише. Также в связи с событиями прошлого года на рынке возрос процент онлайн-тренинга. И введение профстандарта еще увеличит рост услуг тренеров в сегменте digital. Для развития отрасли в целом необходимо плавное внедрение профстандарта, который не будет негативно влиять на финансовую, профессиональную и временную (без отрыва от работы) составляющие специалистов в фитнес-индустрии", - рассказал Лосев.