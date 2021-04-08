Хайнань будет развивать коммерческие космические проекты с участием других стран

ХАЙКОУ /Китай/, 8 апреля. /ТАСС/. Власти острова Хайнань намерены активно развивать международные космические проекты коммерческого назначения и с этой целью будут стимулировать развитие местного космодрома. Об этом заявил в четверг заместитель генерального секретаря администрации провинции Ли Дунъюй.

"В последнее время существует чрезвычайно высокий рыночный спрос на коммерческие космические проекты, у этого сегмента огромный потенциал, - подчеркнул он на пресс-конференции. - Хайнань при содействии Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, а также других компетентных ведомств <...> намерен превратить космодром в Вэньчане (северо-восточное побережье острова) в первоклассную площадку для космических запусков международного уровня, сформировать модель для развития отрасли международных коммерческих проектов в космосе".

По словам чиновника, Хайнань заинтересован в реализации масштабных проектов. "Космодром в Вэньчане находится на побережье и осуществлять пуски оттуда можно с минимальными издержками. Он очень удобен и в плане транспортировки крупных ракет-носителей", - подчеркнул Ли Дунъюй. Он напомнил, что оказание содействия космической отрасли - один из важных пунктов Генеральной программы развития Хайнаньского порта свободной торговли.

"Мы будем постоянно содействовать продвижению открытого международного сотрудничества в области коммерческой космонавтики, способствовать формированию на Хайнане соответствующей отраслевой цепочки", - подытожил он.

В Вэньчане ведется строительство научно-исследовательского комплекса, который, как и проект будущей национальной орбитальной станции, позволит КНР наращивать сотрудничество с другими странами в изучении и освоении космического пространства. Площадь этого стратегического объекта превышает 12 кв. км, проект курирует специальное региональное ведомство. Одновременно власти ведут работу по совершенствованию инфраструктуры. В прилегающем к местному космодрому населенном пункте планируется осуществить ряд крупных преобразований в социальной сфере, повысить уровень развития системы образования, медицинских услуг, культуры и спорта.

Космодром Вэньчан был построен в 2014 году. Близость этого объекта к экватору облегчает запуск тяжелых ракет-носителей. Согласно правительственной программе, он будет использоваться для вывода на орбиту модулей космической станции Китая, в миссиях по исследованию Луны и Марса. Еще в 2018 году в интервью ТАСС руководство провинции выразило готовность создать на Хайнане профильный российско-китайский центр.