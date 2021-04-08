Белоруссия отключила трансграничные линии электропередачи с Литвой

МИНСК, 8 апреля. /ТАСС/. Белоруссия отключила трансграничные линии электропередачи (ЛЭП) с Литвой в рамках проводимых испытаний надежности белорусской энергосистемы, сообщает в четверг пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии.

"В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой, - сказано в сообщении. - Испытания проводятся для проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву".