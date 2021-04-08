Контракты на сумму $2,2 млрд подписали на выставке "Иннопром" в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 8 апреля. /ТАСС/. Международная промышленная выставка "Иннопром", которая проходила в Национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр" в столице Узбекистана, завершилась подписанием контрактов на выполнение 33 проектов с привлечением российских инвестиций в размере $2,2 млрд. Об этом в четверг сообщила пресс-служба выставки.

"Завершилась впервые проведенная в Ташкенте на площадке "Узэкспоцентра" Международная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане". За три дня на выставке побывало более 10 тыс. посетителей из всех стран Центральной Азии, достигнуты договоренности о начале реализации 33 проектов с привлечением российских инвестиций на $2,2 млрд", - говорится в сообщении. С узбекской стороны в экспозиции и деловой программе мероприятия приняли участие более тысячи компаний.

"Узбекско-российское партнерство может быть гораздо более масштабным и развиваться на основе взаимодополняемости и эффективной кооперации. Направлений для сотрудничества с Узбекистаном великое множество", - подчеркнул заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков. По его мнению, одними из самых перспективных сфер сотрудничества двух стран являются цифровизация экономики, внедрение высоких технологий и инноваций, укрепление промышленных связей и международной кооперации.

По данным пресс-службы, на выставке прошли специализированные сессии: "Цифровое производство", "Совместные проекты в машиностроении", "Финансирование промышленности", "Технологии для города", "Инновации в энергетике", в которых участвовали представители десятков регионов России и Узбекистана. Наряду с компаниями из России и Узбекистана, работали делегации из Франции, Германии, Чехии, Японии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и других стран.

"Иннопром" - ключевая международная промышленная выставка России. С 2010 года она ежегодно проходит в павильонах Международного выставочного комплекса "Екатеринбург-Экспо". Как правило, в ее работе участвую порядка 600 участников, представляющих крупнейшие компании России и мира, мероприятие посещают порядка 50 тыс. гостей из 70 стран.