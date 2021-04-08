Россия отменит экспортные пошлины на оборудование для ремонта самолетов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила отмену экспортной пошлины на оборудование для ремонта самолетов, а также повышение экспортных пошлин на светодиодные лампы с 0% до 5% до 31 декабря 2025 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Подкомиссия поддержала решение об установлении беспошлинного ввоза авиакомпонентов для ремонта и (или) технического обслуживания гражданских грузовых самолетов и (или) авиационных двигателей к ним. В настоящее время пошлина на необходимые детали составляет от 5 до 15%", - отметили в министерстве.

Такая мера необходима для обеспечения интенсивного использования авиационной техники и поможет снизить расходы эксплуатанта на поддержание летной готовности грузовых самолетов. В министерстве напомнили, что сейчас беспошлинная тарифная льгота распространяется лишь в отношении гражданских пассажирских самолетов.

"Также для поддержки российских производителей источников света члены подкомиссии одобрили инициативу Республики Беларусь о повышении ставок ввозных таможенных пошлин на светоизлучающие диодные лампы с 0 до 5% до 31 декабря 2025 года", - добавляют в Минэкономразвития.