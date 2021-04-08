"Сбер" и РВК создадут фонд для инвестиций в технологические стартапы

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. "Сбер" и Российская венчурная компания (РВК, входит в структуру Российского фонда прямых инвестиций, РФПИ) создадут фонд объемом $100 млн для инвестиций в технологические стартапы, следует из совместного пресс-релиза Сбербанка и РФПИ.

"Сбер" и РВК объявляют о намерении создать совместный фонд общим объемом $100 млн для инвестиций в технологические и наукоемкие стартапы. Инвестиции будут осуществляться в стартапы, находящиеся на территории РФ или планирующие выход на российский рынок в ближайшем будущем. Стороны планируют поддерживать развитие компаний с привлечением международных партнеров РФПИ и синергии с проектами, которые входят в экосистему "Сбера", - указано в сообщении.