Роботы "Роверы" начали доставлять продукты из магазинов в Москве

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Автономный робот-курьер "Яндекс.Ровер" начал в московском районе Хамовники осуществлять доставку продуктов из магазинов. Об этом говорится в сообщении компании.

"Автономные роботы-курьеры "Яндекс.Роверы" начали работать в московском районе Хамовники. Они доставляют продукты из магазинов и заказы из местных ресторанов в жилые дома и бизнес-центры района. Первыми супермаркетами, которые подключили доставку роботом, стали "Азбука Вкуса" и "ВкусВилл", - отметили в компании.

Вызвать робота с продуктами можно в приложениях "Яндекс.Еда" и "Яндекс Go". Роверы могут доставлять заказы весом до 20 кг.

"Пользователи "Яндекс.Еды" все чаще заказывают продукты домой вместо похода в супермаркет. Многие заказы приходят из ближайших к магазину кварталов. В будущем такой гиперлокальной доставкой смогут заниматься роботы, а курьеры будут быстрее возить заказы на более дальние расстояния, на велосипедах или общественном транспорте. Такое распределение заказов позволит сохранить высокую скорость доставки при растущем спросе", - добавилив компании.

Помимо продуктов из магазинов "Роверы" также доставляют заказы из ресторанов на Усачевском рынке и других заведений района. На данный момент это уже около 40 кафе и ресторанов на любой вкус, и в дальнейшем их число будет увеличиваться. В ближайшие дни также появится доставка роботом из "Яндекс.Лавки" в Хамовниках.