Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,37%

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 0,37% - до 3 513,21 пункта, индекс РТС вырос на 0,7% - до 1 439,51 пункта.

К 10:15 мск индексы продолжили рост. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3 524,87 пункта (+0,7%), индекс РТС рос на 1,12% - до 1 445,53 пункта.

Стоимость нефти марки Brent снижается на 0,35% - до $62,94 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,49% и торгуется на уровне $59,48 за баррель.