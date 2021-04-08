В Москве инвестиции в завод по производству ветпрепаратов составят около 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Завод по производству ветеринарных препаратов полного цикла компании "Ветбиохим" появится до конца года на территории "Технополиса "Москва", инвестиции в проект составят порядка 1,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"На площадке в Печатниках появится предприятие полного цикла по выпуску широкого спектра тест-систем, вакцин и сывороток для диагностики и специфической профилактики инфекционных болезней сельскохозяйственных и домашних животных. Компания уже завершила монтаж оборудования и приступила к его пусконаладке. Общий объем инвестиций в производство составит около 1,6 млрд рублей. На новом заводе появится порядка 250 рабочих мест", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, компания "Ветбиохим" разместится на площади более 6 тыс. кв. м. Большая часть производственного пространства выделена под так называемые "чистые комнаты", которые обеспечат соблюдение всех требований к технологическому процессу. Из общей территории в 6 тыс. кв. на "чистые комнаты" приходится порядка 4 тыс.

По слова генерального директора ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадия Дегтева, "Ветбиохим" занимает первое место среди отечественных частных предприятий по ассортименту производимых иммунобиологических лекарственных средств ветеринарного назначения. После запуска завода компании в Печатниках пул высокотехнологичных предприятий ОЭЗ "Технополис "Москва" пополнится новым производством в области ветеринарии, реализующим собственные инновационные разработки. Так, только в прошлом году компания разработала, зарегистрировала и запустила в производство пять новых вакцин для иммунизации животных.

"На данный момент компания "Ветбиохим" уже зарегистрировала и производит 37 вакцин для сельскохозяйственных и мелких домашних животных, четыре сыворотки и иммуноглобулина. Кроме того, на предприятии налажено производство 60 видов тест-систем для диагностики болезней у животных, причем пять из них позволяют выявить одно из опаснейших заболеваний в ветеринарии - африканскую чуму свиней", - уточнили в пресс-службе.

Предприятие "Ветбиохим" основано в 2005 году и производит средства для продуктивных и домашних животных, в том числе вакцины, диагностические системы, противопаразитарные, антибактериальные и дезинфицирующие средства. Выпускаемые компанией препараты зарегистрированы и реализуются за рубежом: в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Украине. В штате предприятия работают более 100 специалистов, из них более 30 имеют степень кандидата или доктора наук.