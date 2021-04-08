Более трети россиян считают, что платят слишком много налогов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Свыше половины россиян (52%) считают свое налоговое бремя достаточным, в то время как 36% полагают, что оно чрезмерно. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

"Каждый второй опрошенный оценивает собственное налоговое бремя как достаточное (52%), треть - как чрезмерное (36%), и только 1% считает его недостаточным. Наибольшая доля считающих свое налоговое бремя чрезмерным зафиксирована в возрастной группе 25-34 года (каждый второй, 49%), наименьшая - в группе 60+ (25%)", - следует из данных ВЦИОМ.

По мнению 42% опрошенных, в настоящее время они платят больше налогов, чем пять лет назад, 13% считают, что платят меньше, чем пять лет назад. Кроме того, 30% сообщили о росте дохода за пять лет, 22% получают примерно столько же, 27% утверждают, что доход снизился. При сравнении себя со знакомыми 43% опрошенных россиян заявили, что платят столько же налогов, сколько и другие, 7% считают, что платят больше других, 14% - меньше.

Согласно результатам опроса, половина россиян (51%) платят подоходный налог через бухгалтерию своей компании, в 2005 году эта цифра составляла 48%. 8% подают декларацию самостоятельно (против 5% в 2005 году), 9% его не платят (-7% пунктов с 2005 года). 31% сообщили, что не имеют доходов, облагаемых подоходным налогом (28% в 2005 году).

Нынешнюю ставку НДФЛ (13%) смогли назвать 65%, в то время как 26% не смогли ответить на данный вопрос, еще 9% дали другой ответ.

По данным исследования, среди налогов на имущество респонденты чаще всего оплачивали налог за автомобиль (34%), квартиру (31%), земельный участок (27%), дом/дачу (21%), гараж (6%). 22% респондентов сообщили об отсутствии налогооблагаемого имущества, 12% не выплачивают налог ни на один вид имущества.

Методика исследования

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 марта 2021 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов старше 18 лет.

Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.