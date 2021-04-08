Глава "Газпром нефти": конкурс "Лидеры России" приобрел черты бизнес-образования

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Конкурс для руководителей нового поколения "Лидеры России" приобрел черты бизнес-образования. Такую оценку высказал один из наставников конкурса, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, его слова приводятся в пресс-релизе АНО "Россия - страна возможностей".

"С долей условности, но конкурс можно считать элементом бизнес-образования. Учитывая, что одной из важных составляющих бизнес-образования является развитие навыков работы в команде, расширение контактов и формирование сообщества участников. Это как раз отличительная черта "Лидеров России". Знаю, что многие конкурсанты продолжают общение и реализуют совместные инициативы", - сказал он.

Дюков отметил, что "Газпром нефть" в этом году выступит партнером трека "Бизнес и промышленность" конкурса. "Но и для компании, и для меня как наставника, безусловно, большой интерес будут представлять и другие треки, в том числе "Информационные технологии" и "Наука". Уверен, что в них смогут проявить себя наши сотрудники. А среди других участников конкурса мы с интересом будем рассматривать возможных кандидатов для приглашения на работу в "Газпром нефть", - добавил он.

Дюков также напомнил, что "Газпром нефть" поддерживает конкурс "Лидеры России" с момента его запуска в 2017 году, а в этом году компания выступит партнером трека "Бизнес и промышленность".

"Мы считаем, что проект развивается в правильном направлении. В 2021 году на конкурсе сформированы профессиональные треки, в рамках которых можно совершенствовать не только универсальные управленческие навыки, но и компетенции в конкретных отраслях, - подчеркнул он.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 году по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.