"Газпром нефть" начала производить авиатопливо JET A-1 для зарубежных рынков

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Омский НПЗ "Газпром нефти" приступил к производству востребованного в международной гражданской авиации топлива JET A-1. Также на НПЗ компании производится авиакеросин марки ТС-1, используемый на российском рынке, сообщает компания.

"Благодаря реализации программы модернизации и развития Омского НПЗ мы увеличиваем выход светлых нефтепродуктов, тем самым расширяя ресурсную базу, необходимую для выпуска новой, востребованной рынком продукции. Первые поставки JET A-1 уже осуществлены в страны азиатского региона, а в перспективе мы планируем осуществлять поставки нашего нового авиатоплива и в европейские аэропорты", - сказал директор дирекции переработки нефти и газа "Газпром нефти" Михаил Антонов.

Реализацию JET A-1 осуществляет авиатопливный оператор компании - "Газпромнефть-Аэро". По словам ее генерального директора Владимира Егорова, сейчас в мире наблюдается потенциал восстановления мирового авиатопливного рынка в среднесрочной перспективе. "Рассчитываем, что расширение ассортимента высококачественного авиационного топлива позволит компании выйти на новые рынки и организовывать заправки авиакомпаний за рубежом собственным продуктом. Это позволит нам увеличить общий объем реализации и привлечь к сотрудничеству новых перевозчиков. Развитие бизнеса в аэропортах Европы и Азии соответствует стратегическим приоритетам "Газпромнефть-Аэро", - заметил он.

"Газпромнефть-Аэро" - дочернее предприятие компании "Газпром нефть", осуществляющее реализацию авиационного топлива и заправку воздушных судов "в крыло" в 297 аэропортах в 71 стране мира. Клиентами "Газпромнефть-Аэро" являются свыше 150 российских и иностранных авиакомпаний.